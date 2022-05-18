Son dakika: Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu!

Son dakika haberi: İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılma kararı almıştı. Türkiye karara ülkelerin terör örgütü PKK ilke bağlantıları nedeniyle sıcak bakmadığını belirtmişti. Daha sonra ise iki ülkeden Türkiye ile üyeliği görüşmek için Ankara'ya ziyaret edecekleri bilgisi gelmişti. Son olarak ise iki ülke resmen başvurdu.

"TÜM MÜTTEFİKLERİN ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMALI"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuruyu birlikte yapacakları belirtilmişti. Alınan son bilgiye göre iki ülke resmi başvuruyu gerçekleştirdi. Başvuru NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim edildi.

Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Bu başvurunun ardından yalnızca birkaç hafta sürmesi beklenen katılım takvimi işlemeye başlayacak.

İki ülkenin NATO'ya üye olması için NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekecek.

Diplomatlar, parlamento onaylarının bir yıla kadar sürebileceğini ifade ediyorlar.

TÜRKİYE ŞART KOŞTU

İsveç ve Finlandiya'daki PKK etkinlikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin üyeliği konusunda Türkiye'nin olumlu olmadığını bildirmişti. Erdoğan İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar" demişti.

İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ise örgüt içerisinde Türkiye ile işbirliği kurmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye tarafından iki ülkenin ittifaka üye olması için koşulan şartların bulunduğu 10 maddelik bir manifesto hazırlandığı aktarıldı.

(Reuters-AA)

