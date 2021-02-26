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Son Dakika: Firari tuğgeneral kaçarken yakalandı

26.02.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Firari tuğgeneral kaçarken yakalandı

Ankara'da terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yakalama emri çıkarılan emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalandı.

Terör soruşturmasında aranan emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalandı.

Haber Global'de yer alan habere göre yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

27.01.2021 tarihinde verilen gözaltı kararı ile yakalanamayan ve hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli emekli Tuğgeneral N.C., Edirne’de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Şüphelinin Ankara’ya sevk işlemleri devam etmektedir."

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