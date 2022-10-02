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  4. SON DAKİKA | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hain saldırı! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu

SON DAKİKA | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hain saldırı! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu

02.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan, şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu. Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

SON DAKİKA | Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hain saldırı! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu

Son dakika: Suriye'deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMADA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü." ifadelerine yer verildi.

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Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

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ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

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Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

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(AA)

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şehit Özel Harekat
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