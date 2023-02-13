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  4. Son dakika: Firmasının inşa ettirdiği birçok bina yıkılmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Son dakika: Firmasının inşa ettirdiği birçok bina yıkılmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

13.02.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Depremden sonra kaçtığı KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Adana'da yıkılan binaların birçoğunu inşa ettiren firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı. Alpargün'ün sahibi olduğu firmanın inşa ettiği bina 100'den fazla kişiye mezar olmuştu.

Son dakika haberi: Yıkılan binaların birçoğu ona aitti, deprem olduğu gün apar topar KKTC'ye kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Binalarını "depreme dayanıklılık" vurgulu sloganlarla tanıtan firmanın sahibi Hasan Alpargünt tutuklandı.

AA-20230212-30283132-30283129-DEPREMDE_YIKILAN_BAZI_BINALARI_INSA_EDEN_HASAN_ALPARGUN_ADANAYA_GETIRILDI

"MUKADDERAT" DEMİŞTİ! "İHMALİM YOK, VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Hasan Alpargün'ün İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Alpargün, emniyetten çıkarılması sırasında gazetecilerin, inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili önceki sorularına "Mukadderat." cevabını verdiğinin hatırlatması üzerine, bu sözünü yineleyerek, "Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum. Adana'da hasarsız bina yok." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürüldü.

Hasan Alpargün, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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KKTC'DEN DAİRE ALMAYA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün, kaçtığı KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlanmıştı.

990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilen Alpargün, gemiyle Mersin'e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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(AA)

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