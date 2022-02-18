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Son dakika: Fırtına İngiltere ve İrlanda'yı vurdu... "Kırmızı alarm" verildi

18.02.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eunice fırtınası İngiltere ve İrlanda'yı esir aldı. Saatlik 196 kilometreye ulaşarak rekor kıran fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan fırtına nedeniyle İngiltere'de kırmızı alarm verilirken halka dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Son dakika: Fırtına İngiltere ve İrlanda'yı vurdu... "Kırmızı alarm" verildi

Son dakika... İngiltere ve İrlanda’da etkisini gösteren Eunice fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Fırtına nedeniyle İngiltere'de "kırmızı alarm" verildi.

REKOR HIZA ULAŞTI

İngiltere ve İrlanda’da saatlik hızı 196 kilometreye ulaşarak rekor kıran Eunice fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu. Dün geceden bu yana İrlanda’da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere’de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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HASTANELİK OLDULAR

İrlanda’da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere’nin güneybatısındaki Bradford-on Avon’da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İNGİLİZ LİGİNDEKİ BAZI MAÇLAR İPTAL EDİLDİ

Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler’de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda’da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.

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"LÜTFEN EVİNİZDE KALIN"

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra’da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, "Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın" dedi.

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"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

İngiltere’nin başkenti Londra’daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle "acil durum" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, "Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eunice fırtınası nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İrlanda
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