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Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrol kirliliğine neden olan geminin uydu görüntülerini paylaştı.

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrole neden olan gemi ile ilgili uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, kirliliğe neden olan gemi ile ilgili uydu görüntülerini paylaşarak “Foça’yı Akaryakıtla kirleten gemiyi yakaladık. Türk Denizleri kimsenin atık çöplüğü olamaz. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Denizlerimizi korumaya devam edeceğiz. Kimseye taviz vermeyiz. Foça’da denize akaryakıt boşaltan gemiyi ve sahibini savcılığa verdik. Kimse Türkiye denizlerini kirletemez” dedi.

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NE KADAR CEZA YAZILDI?

Birpınar, geçmişe dönük son teknoloji uydu görüntülerini birleştirerek gemiyi bulduklarını açıklayarak "Gemiye 1.645 bin TL ceza yazdık ve 8 milyona yakın temizleme masrafımızı da alacağız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Foça uydu

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