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Son dakika | Fransa'da olimpiyatlar öncesi bomba alarmı: Önce demiryolları hedef alındı, şimdi de havalimanı!

26.07.2024 13:28
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Son dakika haberi: Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da ortalık karıştı. Mulhouse Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. Havalimanı tahliye edildi, uçuşlar askıya alındı.

Son dakika | Fransa'da olimpiyatlar öncesi bomba alarmı: Önce demiryolları hedef alındı, şimdi de havalimanı!

Son dakika haberi: Fransa'daki Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olimpiyat Oyunları için yüz binlerce seyircinin yollarda olduğu sırada demiryolları da hedef alınmıştı.

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NEDENİ AÇIKLANDI

AFP'nin edindiği bilgiye göre, Mulhouse yakınlarındaki Saint-Louis'de (Haut-Rhin) bulunan Basel-Mulhouse uluslararası havalimanı bu sabah boşaltıldı. Havalimanının “güvenlik gerekçesiyle” tahliye edildiği kaydedildi.

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Havaalanının internet sitesinden yapılan açıklamada da "Güvenlik nedeniyle terminal boşaltılmak zorunda kaldı ve şu anda kapalı" dendi.

BOMBA İMHA UZMANLARI HAVALİMANINA GELİYOR

Haut-Rhin valiliğine göre, şüpheyi ortadan kaldırmak için bomba imha uzmanları çağrılacak.

Mulhouse Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl boyunca birçok kez bomba paniği yaşanmıştı.

OLİMPİYATLAR ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Öte yandan Paris 2024 Olimpiyatları kapsamında Olimpiyat meşalesi geçişinin sona ermesine ve Seine Nehri boyunca 320 binden fazla seyircinin katılması beklenen açılış töreninin başlamasına saatler kala, ülke genelinde demiryollarında aksaklıklar meydana gelmişti. Bazı demiryollarında kundaklama vakaları meydana gelmiş, yolculara yolculuklarını ertelemeleri yönünde çağrıda bulunulmuştu.

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TREN ŞİRKETİNDEN "KUNDAKLAMA" AÇIKLAMASI

SNCF'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan yeni açıklamada da trenlerin devre dışı kalmasına neden olan saldırı ve eylemler "kundaklama" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, 800 bin yolcunun saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Fransa Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de SNCF'de meydana gelen kesinti ve aksaklıklara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Elimizdeki tüm kanıtlar bunun kasıtlı olduğunu açıkça göstermektedir. Zamanlama, özellikle güneydoğu yönünden kaçan insanlarla dolu minibüsler, olay yerinde bulunan yangın çıkarıcı cihazlar. Her şey kundaklamaya işaret ediyor." diye konuştu.

Vergriete, X hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün gece, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen kötü niyetli eylemler birçok yüksek hızlı tren hattını hedef almıştır ve bu durum hafta sonuna kadar trafikte büyük aksamalara neden olacaktır. Çok sayıda Fransız'ın tatile gidişlerini tehlikeye atacak bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak yoğun şekilde çalışan SNCF ekiplerine teşekkür etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı açıklamada,"SNCF tesislerine planlı ve koordineli şekilde sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini" belirterek, bölgeye müdahale eden itfaiyecilere ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti.

Attal, "İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, bu suç eylemlerinin faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere seferber olmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

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TREN HATLARINA YÖNELİK KUNDAKLAMA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Fransa'nın 7 yıldır hazırlandığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde ülkenin tren hatlarına yönelik kundaklamalar tepki çekti.

Fransız televizyonuna konuşan Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Fransa'ya gelen sporcuların yarışacağı Olimpiyat Oyunları'nı sabote etmek isteyenleri kınadı.

Eski Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa’yı istikrarsızlaştırmaya, Fransız halkının hayatını mahvetmeye" çalışan sabotajcıları kınadığını belirtti. Beaune, trafiği eski haline getirmek ve yolculara yardımcı olmak üzere seferber olan toplu taşıma çalışanlarına teşekkür etti.

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Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, X hesabından yaptığı paylaşımda, hızlı tren hatlarının "çeşitli kundaklama saldırılarıyla sabote edilmesini şiddetle kınadığını" bildirerek, SNCF ekiplerine desteğini ifade etti.

Pays de la Loire Bölgesi Başkanı Christelle Morançais ise olayların sadece kötü niyetli olmakla kalmadığını, ayrıca tüm dünyanın gözü Fransa’nın üzerindeyken "ülkeye yönelik ciddi bir istikrarsızlaştırma girişimi" olduğunu belirtti.

Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, "Bu sabotajın failleri bulunmalı ve kesin şekilde kınanmalıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Paris Savcılığı, tren hatlarına yönelik kasıtlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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