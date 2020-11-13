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  4. Son dakika! Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal ofisinde rehine krizi

Son dakika! Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal ofisinde rehine krizi

13.11.2020 23:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal ofisinde rehine krizi

Kanada’nın Montreal kentinde Fransız oyun firması Ubisoft’un ofisinde çok sayıda kişi rehin alındı. Bölgeye zırhlı araçlar ve polis sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alındı.

Kanada'nın Montreal kentinde faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu.

Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, “Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum” dedi.

Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi. (DHA / İHA)

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