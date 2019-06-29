HABER

Son dakika G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi! İşte ilk açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2019 07:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentindeki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile 07.14'te başlayan görüşmesi basına kapalı gerçekleşirken, görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

Son dakika G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi! İşte ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Tüm dünyanın son dakika olarak geçtiği habere göre görüşmenin basına açık kısmında yapılan ilk açıklamada ABD Başkanı Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ticaret ve savunma sanayiinde atılacak adımların olduğunu ve ABD ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti.

20190629_2_37117944_45674648_Web

TRUMP: HOLLYWOOD SETİNDE BU KADAR GÜZEL İNSANI BULAMAZSINIZ

Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.
20190629_2_37117944_45674649_Web

ERDOĞAN: İNANCIM TAM

Erdoğan da "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

20190629_2_37117955_45674671_Web

TRUMP: S-400 KONUSUNDA FARKLI ÇÖZÜMLER ARIYORUZ

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "S-400 konusuna bakıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı. Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Türkiye'ye karşı Adil olmak zorundasınız" dedi.

20190629_2_37117955_45674669_Web

TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ DUYURDU

Trump ayrıca "Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye'ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil. " ifadelerini kullandı.

20190629_2_37117955_45674666_Web

Öte yandan kritik görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından da paylaşımda bulunuldu.

erere

Ayrıntılar geliyor...

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
ABD Başkanı Trump, G-20'de Prens Selman ile görüştüABD Başkanı Trump, G-20'de Prens Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Trump G 20 ABD

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

ABD Başkanı Trump, G-20'de Prens Selman ile görüştü

ABD Başkanı Trump, G-20'de Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

İran'a yönelik yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Merkel ile görüştü

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

Trump’tan Kim'e sınırda görüşme teklifi

Trump’tan Kim'e sürpriz teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.