Son dakika G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi! İşte ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Tüm dünyanın son dakika olarak geçtiği habere göre görüşmenin basına açık kısmında yapılan ilk açıklamada ABD Başkanı Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ticaret ve savunma sanayiinde atılacak adımların olduğunu ve ABD ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti.

TRUMP: HOLLYWOOD SETİNDE BU KADAR GÜZEL İNSANI BULAMAZSINIZ

Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.



ERDOĞAN: İNANCIM TAM

Erdoğan da "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

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