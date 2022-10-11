Son dakika: G7'den Rusya'ya kınama! "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Son dakika haberine göre, G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini bildirdi.
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları sonrası G7'den açıklama geldi. G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın saldırganlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.
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