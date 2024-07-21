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  4. Son dakika | Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi! İşçiler göçük altında kaldı, yaralılar var

Son dakika | Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi! İşçiler göçük altında kaldı, yaralılar var

21.07.2024 12:45
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Son dakika haberi: Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

Son dakika | Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi! İşçiler göçük altında kaldı, yaralılar var

Son dakika haberi: Şırnak’ta Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı’nda TPAO’ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

VALİ ATAY DA OLAY YERİNDE

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin’in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gabar dağı
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