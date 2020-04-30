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  4. SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.04.2020 19:41 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "halsizlik" nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "halsizlik" nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
allah acil şifalar versin
virüs olmuş kesin
AMAN CORONA YA DİKKAT FAKİR ZENGİN TANIMIYOR GEÇMİŞ OLSUN.
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