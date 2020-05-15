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Son dakika! Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2020 01:36 | Son Güncelleme

Galatasaray, tüm teknik ekip, idari ve destek kadro ve futbolculara 14 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testleri sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Son dakika! Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur.

Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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