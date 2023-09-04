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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi! İşte ilk görüntüler...

04.09.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'yi taşıyan uçağın İstanbul'a indiği öğrenildi. İşte detaylar...

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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UEFA'ya liste bildirmek için son saatlere girilirken, Galatasaray transfer bombalarına patlatıyor. Galatasaray, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

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Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşan sarı - kırmızılılar yaptığı paylaşımla Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı belirtilmişti.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

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Ndombele'yi taşıyan uçağın İstanbul'a iniş yaptı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

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