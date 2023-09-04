SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi! İşte ilk görüntüler...

UEFA'ya liste bildirmek için son saatlere girilirken, Galatasaray transfer bombalarına patlatıyor. Galatasaray, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşan sarı - kırmızılılar yaptığı paylaşımla Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı belirtilmişti.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

Ndombele'yi taşıyan uçağın İstanbul'a iniş yaptı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

????Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. https://t.co/UilfLTayUg — Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023



