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SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek!

07.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eledikten sonra 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Sarı Kırmızılı takım bu turu da geçmesi halinde gruplara kalmak için son aşama olan Play-off mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'ın play-off'taki rakibi de İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi (TSİ) 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAKİP BELLİ OLDU

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Galatasaray'ın seri başı olarak katıldığı kurada, temsilcimizin Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

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Klaksvik / Molde - Olimpija Ljubljana / Galatasaray

Slovan Bratislava / Maccabi Haifa - Young Boys

Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

Rakow / Aris Limassol - Kopenhag / Sparta Parg

AVRUPA LİGİ KURALARI DA ÇEKİLİYOR

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Temsilcimizin Olimpija Ljubljana ile oynanacak 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler ise (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

PLAY-OFF'TA İLK MAÇ 22 AĞUSTOS'TA

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Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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