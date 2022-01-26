SON DAKİKA | Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberi: 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Yatağında ölü olarak bulunan Gamze Sakallıoğlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Gamze Sakallıoğlu'nun boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı. Adliye girişinde "Birileri öldürmüş çocuğumu" diyen Gamze Sakallıoğlu'nun annesi "Gelinimden ve anasından şüpheleniyorum" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

GAMZE SAKALLIOĞLU YATAĞINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Önceki gün Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GAMZE'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyu detaylıca araştırmaya başladı. Gamze’nin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze’nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi.

ANNE VE BABAYA GÖZALTI

Raporun çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Gamze’nin ölümüyle ilgili anne T.S ve baba M.H.S. gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.

"GELİNİM VE ANASINDA ŞÜPHELENİYORUM"

Gamze’nin annesi T.S., adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, “Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

CENAZESİ HENÜZ TESLİM ALINMADI

Öte yandan, Gamze'nin cenazesinin hala Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

