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Son Dakika: Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen er Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı, Gaziantep'te Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katıldığı törenle toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki mağarada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 vatandaştan Erler, Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın naaşları Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün Gaziantep'e getirildi. Bugün şehit erlerin cenazeleri morgdan alınarak Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Cenaze töreninde, şehitlerden Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş ile annesi Songül Altıntaş güçlükle ayakta durdu. Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü. Şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü törende Bakan Gül'ün de gözlerinin dolduğu görüldü.

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İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit er Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı’nın cenazesi, vatandaşların terörü lanetleyen sloganları eşliğinde askerler tarafından omuzlara alınarak, Asri Mezarlık'taki şehitlikte son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: DHA-İHA


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