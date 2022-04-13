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  4. Son dakika: Garson kızın ardından vapurda arkası dönük Türk kızlarını da videoya çektiler! O Pakistanlı göçmenlere tepki yağıyor

Son dakika: Garson kızın ardından vapurda arkası dönük Türk kızlarını da videoya çektiler! O Pakistanlı göçmenlere tepki yağıyor

13.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Afgan ve Pakistanlı göçmenlerin TikTok'ta paylaştığı videolar büyük tepki çekti! Taksim'de garsonluk yapan bir Türk kızını videoya alan Pakistanlı göçmenlerin TikTok hesabında daha önce de benzer videoların olduğu belirlendi. Bir başka göçmen grubun da vapurda arkaları dönük olan Türk kızlarını görüntüledikleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son günlerde Türkiye'deki göçmenlerin TikTok ve çeşitli sosyal medya mecralarında çektiği videolar büyük tepkiye neden oluyor. Son olarak Pakistan uyruklu bir göçmenin İstanbul'da çeşitli yerlerde kadınları videoya alması üzerine gözaltına alınmasının ardından başka göçmenlerin Türk kadınlarını çektiği videolar ortaya çıktı.

Boğaz turu sırasında iki Türk kızını görüntüleyen göçmenler büyük tepki gördü. Gönderinin altına Emniyet Genel Müdürlüğü etiketlendi ve ihbar edildi. Pakistanlı ve Afgan göçmenlerin İstanbul'daki kafelerde çalışan kızları görüntüleyip paylaştıkları da tespit edildi. Yolda yürüyen kızları görüntüleyen bir Pakistanlı ise gözaltına alındı.

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VAPURDAKİ TÜRK KIZLARINI VİDEOYA ÇEKTİLER

Göçmenler İstanbul'da boğazı turlarken çektikleri bir videoyu paylaştılar. Videoda göçmenlerin arkaları dönük şekilde denizi seyreden iki kadını çektikleri görülüyor. Arkaları dönük kadınları zoom'layıp işaret eden göçmenlerin daha sonra kendi aralarında güldüğü duyuluyor.

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GARSONLUK YAPAN KIZI GÖRÜNTÜLEDİLER

Göçmenler bir başka videoda ise oturdukları kafeden çekim yapıyor. Paylaşılan görüntülerde kafede garsonluk yapan bir kız göçmenlerin oturduğu masaya servis sunuyor. Kıza dik dik baktıkları açıkça görülen 5 göçmenin yüzleri sırasıyla kameraya yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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