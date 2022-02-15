HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Son dakika! Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

15.02.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada aldıkları cezaları onanan ve bugün cezaevine gönderilen Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezalarını açık cezaevinde yatacakları gerekçesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında izinli sayılarak tahliye edildi.

Son dakika! Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin dava 9 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmış, Mahkeme heyeti gazeteciler Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç’ı ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan 3 yıl 9’ar hapis cezasına Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’i ise aynı suçtan 4 yıl 8’er ay 7 gün hapse mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın Keser, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’in üzerlerine atılı ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak’ suçundan haklarında kamu davası açılmış ise de sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatlarına karar vermişti.

TESLİM OLMUŞLARDI

Yapılan itirazların ardından cezaları onandığı için bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu. Adliyedeki işlemlerinin ardından Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in cezaları hesaplandı. Ağırel ile Pehlivan’ın cezalarını, infaz yasası kapsamında açık cezaevinde yatacak oldukları tespit edildi.

İZİNLİ SAYILIP TAHLİYE EDİLDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinde yatanların izinli sayılması dolayısıyla Ağırel ile Pehlivan da izinli sayılıp tahliye edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı varMardin merkezli 6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptıİğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı
'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...' 'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.