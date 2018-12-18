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Son dakika! TSK'da FETÖ operasyonu! Onlarca asker gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 45 farklı ilde yapılan operasyonda 191 asker gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldı.

FİRARİLER ARANIYOR

İşlemleri tamamlanan 3'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 şüpheli dün tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Şüphelilerden 118'i tutuklandı. 42'si ise mazeret durumları, etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri, örgütsel konumlarından bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Firari 25 kişi ise aranıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon TSK asker

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
O kadar asker polis çaycı odacı tutuklandi ama FETO ile kasila kasila poz veren ALÇAKLAR meclisde fetosa hocam diyenin taaa diyorum AK-ITler kuduruyor neden?????...
@mah6bsddn4 MİLLİ EĞİTİMEDE BİR EL ATSANIZ.ASKERLRİN SİLAHI VAR,FETÖCÜ ÖĞRETMENLERİNDE BEYİN YIKAMASI VAR.ŞUAN HALEN GÖREVDE OLAN FETÖCÜ ÖĞRETMENLER VAR.ÜSTELİK DARBEDEN ÖNCE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ.ONLARDA TAYYİP GİBİ KANDIRILDIM DİYORSA YOK ÖYLE.HESAP VERECEKLER.
onlar kaldırıldı öyle deme simdi alinan gücenen olur digerleri vatan haini...
Herkes fetöcü fetö ye en şiddetle karşı çıkanları bile fetöcü ilan ettiler yıllarca aynı menzilde yürüyoruz değerli insan diyenler siyasilerde fetöcü yok rezalet
1600 lira maaşımdan 3 aydır 100 lira vergi kesintisi yapılıyor. Haram zıkkım olsun
milletin hayatını mahvediyorlar iftira
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