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Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te miras sebebiyle kayınvalidesi ile tartışan Ertan Daşdelen cinnet getirerek 2 evde 5 kişiyi vurdu. Olayda Daşdelen'in eşi ağır yaralanırken, kayınvalidesi, eşinin amcası ve 2 baldızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, saat 11.00 sıralarında 8 Şubat Mahallesi 68 Sokak'taki evde meydana geldi. 27 UC 727 plakalı aracı ile olay yerine gelen Ertan Daşdelen, eşinin amcası Bayram Şahin (69) ile kayınvalidesi Özden Şahin'i (60) başından vurdu. arak öldürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Bayram Şahin olay yerinde, Özden Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ardından ayrılma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı Karaca Ahmet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki eve giden Taşdelen, burada karşılaştığı eşi Sultan Daşdelen'i kafasından ve karnından iki el ateş ederek ağır yaraladı. Ardından aynı evde bulanan baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) başından vuran zanlı olay yerinden kaçtı. Vücuduna iki kurşun isabet eden Sultan Daşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinde hayatını kaybeden baldızların kafalarından birer kurşunla vurulduğu belirlendi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Zanlının kaçabileceği noktalarda polis geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cinayet damat

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
MADEM PSİKOPATSA EVLENMICEKSIN. PSİKOPAT DEĞİLSE İNSANI O SEVIYEYE GETİRMEYECEKSIN. ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ O KADAR
fatma şahin e söyleyin kına yaksın
ulan hiçmi acımadım onca cana vahşi herif .?
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