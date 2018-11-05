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Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş'a 4'ü ağırlaştırılmış 9 kere müebbet hapis ve 37 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi
  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Yusuf Taş tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taş'a yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan babası Halil Taş, kardeşi Şerif Taş, dayısı Arif Toz ve Mehmet Eraslan ile öldürülen Tuğba Taş'ın annesi Kudret Taş ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan da duruşmada hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık Yusuf Taş, Tuğba Taş olayından sonraki cinayetleri hatırlamadığını öne sürdü.

Sanık Mehmet Eraslan da sanığa otobüs bileti almaktan başka suç işlemediğini belirterek yaptığının suç olduğunu bildiğini ve pişman olduğunu söyledi. Sanıklar Halil ve Şerif Taş da suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Taş'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı.

Sanık Taş'ın kardeşi Şerif Taş ile sanık Mehmet Eraslan'a "suçluyu kayırma" suçundan altışar ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Halil Taş ile Arif Toz ise beraat etti.

OLAY

Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürmüş, 2 kişiyi yaralamıştı. Taş, ayrıca olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde amcası, yengesi ve 3 çocuklarını da silahla öldürmüştü. (AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BAHÇELİYE SORMALI, AF VAR MI BU KADER! KURBANINA DA...?
ADALET CAMİAMIZDAKİ ARAKDAŞLARI ÜZMEK DEĞİL AMACIM ANCAK BAKINIZ, BU OLAY OLALI 4 YIL YAKIN BİR SÜRE OLMUŞ,SONUÇ DAHA YENİ NOKTALANMIŞ. İŞTE DEVLETTEKİ HANTALLIK DERKEN ASIL AMACIMIZ BUDUR. KARDEŞİM SUÇ ORTADA,DELİLLER ORTADA, LÜKS MAHKEME BİNALARIMIZDA ORTADA,HATTA YETERİNCE HAKİM SAVCIMIZDA VAR,BU DAVA NEDEN BUKADAR GEÇ SONUÇLANDI.HAKİKİ DEVLETTE BU DAVA 1 AYDA BİTER VE SUÇLU ANINDA İDAM EDLİR. MUTLAKA...BAKINIZ KAŞIKÇI OLAYINI MOSSAD NASIL 28 GÜNDE KÖKÜNDEN ÇÖZDÜRDÜR DÜNYADA.....MEVZU DERİN. ADALET CAMİAMIZ YARA ALMADAN BİRŞEYLER YAPILMALI TÜRKİYEDE ARTIK.GÜVEN YILIRSA ÜLKE YIKILIR DİKKAT.
O bir Kader Mahkumu Onun için Af çıkaracaklar 5 yıl bile yatmayacak E onu kapsamıyor diyecekler İnanmayın ortalık dolu bunlardan Adam öldürüp yaralayan çok kişi var dışarda Şartlı indirim-Denetimli diye salıyorlar dışarı Ya bu canilere alışın Yada Af çıkaran partilere oy vermeyin destek olmayın Mhp Teklifine göre 9 yıl ceza alan bir cani 1 gün bile yatmadan çıkacak 9 yılın 3/1 Şartlı tahliye 6 yıl kalıyor 5 yılda Mhp Affı 1 yıl kalıyor oda 1 yıllık denetime tabi Yani bu durumda 1 eksik var oda suçu işleyenden özür dilemek Kusura bakma seni birgün bile misafir edemedik söz bidahaki sefere
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