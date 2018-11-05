Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son sözleri sorulan sanık Yusuf Taş, Tuğba Taş olayından sonraki cinayetleri hatırlamadığını öne sürdü.
Sanık Mehmet Eraslan da sanığa otobüs bileti almaktan başka suç işlemediğini belirterek yaptığının suç olduğunu bildiğini ve pişman olduğunu söyledi. Sanıklar Halil ve Şerif Taş da suçsuz olduklarını savundu.
Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Taş'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı.
Sanık Taş'ın kardeşi Şerif Taş ile sanık Mehmet Eraslan'a "suçluyu kayırma" suçundan altışar ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Halil Taş ile Arif Toz ise beraat etti.
OLAY
Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürmüş, 2 kişiyi yaralamıştı. Taş, ayrıca olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde amcası, yengesi ve 3 çocuklarını da silahla öldürmüştü. (AA)
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