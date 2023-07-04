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  4. SON DAKİKA | Gaziantep’te fabrika yangını! 10 kişi dumandan etkilendi

SON DAKİKA | Gaziantep’te fabrika yangını! 10 kişi dumandan etkilendi

04.07.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep’te çocuk bezi, sargı bezi, pamuk gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Gaziantep’te fabrika yangını! 10 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre yangın, saat 12.00 sıralarında 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

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Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

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yangın Gaziantep fabrika

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