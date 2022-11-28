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  4. Son dakika | Gaziantep'te küçük çocuğa yapılan işkence yürekleri parçalamıştı! Flaş gelişmeyi Bakan Yanık duyurdu: 3 kardeş koruma altında

Son dakika | Gaziantep'te küçük çocuğa yapılan işkence yürekleri parçalamıştı! Flaş gelişmeyi Bakan Yanık duyurdu: 3 kardeş koruma altında

28.11.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep'te 5 yaşındaki kız çocuğuna annesinin uyguladığı işkencenin detayları kan dondururken olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Zihinsel engelli annenin tutuklanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailenin 3 çocuğuyla ilgili gelişmeyi duyurdu.

Son dakika | Gaziantep'te küçük çocuğa yapılan işkence yürekleri parçalamıştı! Flaş gelişmeyi Bakan Yanık duyurdu: 3 kardeş koruma altında

Son dakika haberi: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eve günler sonra geldiğinde kızını korkunç halde bulmuştu. 5 yaşındaki kızın annesi tarafından işkenceye uğradığı, darp edildiği, günlerce aç bırakıldığı belirlenmişti. Bakan Yanık, ailenin 3 çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.

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ÇOCUKLAR BAKANLIK GÖZETİMİNDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı."

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BABA: DOKTORLAR BUNUN 1-2 GÜNLÜK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söylemişti:

"Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesem o çocuk ölürdü."

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