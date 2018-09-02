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Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 7 ölü, 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 7 ölü, 19 yaralı

Kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 7 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazada en az 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik kazası Kilis oğuzeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah yardımcilari olsun refat edenlerede Allah rahmet eylesin cok uzucu bir haber
sene 2018 tarım işçileri hala kamyon kasalarında, onların da İNSAN olduğunu unutuyor onları çalıştırıp,sırtından para kazananlar..
YİNE EKMEK DAVASINA YOLLARA SERİLEN CANLAR. SURİYELİ DEĞİLLERSE ALLAH RAHMET EYLESİN. HANİ ARAÇLARDA EMNİYET KEMERİ DİYE ÇIĞIRTKANLIK YAPAN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI TARIM İŞÇİLERİ İÇİN NE KEMERİ ÖNERİYOR ACABA..? MÜLTECİ GİBİ KAMYON KASASINA GİZLENİP GİDECEK BU TARIM İŞÇİLERİ... MERCEDESLE GİDECEK DEĞİLLER HER HALDE.
En büyük terör trafik trörü içişleri bakanımız bence asıl aramızda şehirlerde yaşayan asıl tetörle uğraşmış olsa diğer türlü tetörü temizlemek daha kolay olurdu. İnsanlığa verdiğin değer ölçüsünde refaha kavuşursun bu kazalarda gösteriyorki insanınızın yabanıl hayvanlar kadar değeri yok! Yeni Zelanda’da bazı bölgelerde yaban hayvanlarını korumak için evde kedi beslemek yasaklanıyor artk bırakında Allah bu insanlara adil davranıp refah versin.
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