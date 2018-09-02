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Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 2'si de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 kişinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.

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ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri daha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi. (DHA)

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Gaziantep trafik kazası Kilis oğuzeli

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sene 2018 tarım işçileri hala kamyon kasalarında, onların da İNSAN olduğunu unutuyor onları çalıştırıp,sırtından para kazananlar..
YİNE EKMEK DAVASINA YOLLARA SERİLEN CANLAR. SURİYELİ DEĞİLLERSE ALLAH RAHMET EYLESİN. HANİ ARAÇLARDA EMNİYET KEMERİ DİYE ÇIĞIRTKANLIK YAPAN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI TARIM İŞÇİLERİ İÇİN NE KEMERİ ÖNERİYOR ACABA..? MÜLTECİ GİBİ KAMYON KASASINA GİZLENİP GİDECEK BU TARIM İŞÇİLERİ... MERCEDESLE GİDECEK DEĞİLLER HER HALDE.
Allah Rahmet eylesin. Rızkının peşinde giden insanlar. İnşeallah şehit hükmündedirler.
Allah yardımcilari olsun refat edenlerede Allah rahmet eylesin cok uzucu bir haber
En büyük terör trafik trörü içişleri bakanımız bence asıl aramızda şehirlerde yaşayan asıl tetörle uğraşmış olsa diğer türlü tetörü temizlemek daha kolay olurdu. İnsanlığa verdiğin değer ölçüsünde refaha kavuşursun bu kazalarda gösteriyorki insanınızın yabanıl hayvanlar kadar değeri yok! Yeni Zelanda’da bazı bölgelerde yaban hayvanlarını korumak için evde kedi beslemek yasaklanıyor artk bırakında Allah bu insanlara adil davranıp refah versin.
Allah sabır versin sabah sabah ateş düştü evlere Alllah rahmet eylesin, yaralılarada acil şifalar
İçimden geceni yazmak istiyorum ama olmuyor 50. 60 Tl için Mal gibi üst üste bindirilip tarlaya baga bahceye çalısmaya giden yurdumun fakir fukara gariban insanı iste sonu Doları mana edip herseye zam yapan Allah korkusu olmuyan kişiler İste bu insanların emegini çalıyorsunuz İste Türkiye insanlar parayı böyle kazanıyor sizin gibi paradan para kazanmıyor sizin gibi milleti dolandırmıyor Allah Türk milletini bu hale sokan ne kadar insan varsa Allah belasını versin Bügün pazar bu insanlara tatil diye bir lüxs yasantıları yok Okuyunda o hayinler az içizde Allah korkusu dısarı cıksın
Ekmek derdindeki işçilerdi ölenler.ALLAH rahmet eylesin. İnsanız hepimiz,neden kamyonete dolduruyorlar işçileri yazık günah.
yol isaret yokki
kamyon kasasında insan taşımak yasak sigortanın yerinde olsam 1 kuruş ödemem
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