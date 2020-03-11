Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle ilgili yeni açıklama yapıyor

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bizim salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplin hiç azalmadı. Kürsele salgınların kaçınılmaz sonuçları var. İnsanların ülkeden ülkeye sürekli hakaret ettiği bir dünyada bazı sonuçları önlemek mümkün değildir.

Size üzücü ve korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde şüphe olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı.

Dış dünyadan tamamen izole edildi. Hasta bir erkektir. Yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Her biri şüpheli kabul edilmiştir.

Detaylı bilgiler, hasta mahremiyeti açısından paylaşılması uygun görülmemiştir.

Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığın hazırdır. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır.

Sağlık personeli ve hastane hazırlıkları çok önceden bitirilmişti.

Yurt dışına zorunlu olmadıkça lütfen çıkmayın. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14 gündür.

1 veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir.

AYRINTILAR GELECEK...

