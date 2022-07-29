Son dakika: Gemi arızalandı! İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan bir gemi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 m. boyundaki SPARTA isimli gemiye, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı."

