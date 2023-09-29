SON DAKİKA | Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir."

