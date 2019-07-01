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SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düşen füze ile ilgili olarak 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise füzenin Suriye'den kaza sonucunda düştüğünü açıkladı.

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi." diye konuştu.

'SURİYE'DEN ÜLKEMİZE DÜŞTÜ'

KKTC’de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye’ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye’den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.

Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

Başbakan Ersin Tatar da "Suriye’den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.
Saat 10.10’da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.

Kaynak:DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Suriye füze

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