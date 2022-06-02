Son dakika: Gerard Pique, Shakira'yı aldattı! Çift arasındaki ipler koptu, Ertem Şener gündem oldu...

Son dakika haberleri: İspanya devi Barcelona'nın kaptanlığını yapan Gerard Pique, yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattı! İlişkileriyle birçok kişinin gözdesi olan çift hakkında ortaya atılan iddia dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...

BOŞANIYORLAR

El Periodico'nun haberine göre; Aldatıldığını öğrenen ve küplere binen Shakira, Gerard Pique'den boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları ve boşanma hazırlığı yaptıkları belirtildi. Ayrıca Shakira, yanlarında Pique olmadan mayıs ayında çocukları Milan ve Sasha ile birlikte iki kez İbiza’ya tatile gitmiş, bu gelişmenin ardından ayrılık iddiaları güç kazanmıştı.

"ÖZEL ODALARDA YAKALANDI"

Haberde; tecrübeli futbolcu Pique'nin Barcelona gecelerinde birçok kez kulüplerin özel odalarında farklı kadınlarla birlikte olurken, Shakira'ya yakalandığı öne sürüldü.

ŞARKISI GÖNDERME Mİ?

Öte yandan Shakira’nın nisan sonunda Rauw Alejandro ile birlikte yayınladığı ”Te Felicito” (Tebrikler) şarkısının Pique’ye bir gönderme olabileceği ifade edildi.

Şarkıda geçen sözler şöyle;

"Seni tamamlamak için parçalara ayrıldım ; beni uyardılar, ama dinlemedim; seninkinin yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum."

ERTEM ŞENER GÜNDEM OLDU!

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmişti. İlk maç Barcelona'nın stadı Nou Camp'ta oynanmış ve sarı - kırmızılılar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılınca organizasyona veda etmişti.

"BU MAÇTAN SONRA EVLİLİĞİNİ SORGULAR"

Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken maçın spikeri Ertem Şener, Barcelonalı futbolcuların zaman geçirmesiyle birlikte "Bu maçtan sonra Shakira, Pique ile evliliğini sorgular" şeklinde bir cümle kurmuştu.

Pique'nin Shakira'yı aldatma iddiasının ardından Ertem Şener'in sözü, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

