SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Gerard Pique, Shakira'yı aldattı! Çift arasındaki ipler koptu, Ertem Şener gündem oldu...

Son dakika: Gerard Pique, Shakira'yı aldattı! Çift arasındaki ipler koptu, Ertem Şener gündem oldu...

02.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, sansasyonel bir olayla gündeme geldi! Ünlü sanatçı Shakira ile 12 yıldır birlikte olan Katalan futbolcunun eşini aldattığı ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre; Shakira, Pique'yi suçüstü yakaladı ve ayrılık kararı aldı. Bu iddianın ardından ise gündeme Ertem Şener'in sözleri geldi. İşte dünyada en çok konuşulanlar arasına giren haberin detayları...

Son dakika: Gerard Pique, Shakira'yı aldattı! Çift arasındaki ipler koptu, Ertem Şener gündem oldu...
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: İspanya devi Barcelona'nın kaptanlığını yapan Gerard Pique, yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattı! İlişkileriyle birçok kişinin gözdesi olan çift hakkında ortaya atılan iddia dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...

BOŞANIYORLAR

3gerardpique_212700172_196037419118027_3401082932367279808_n

El Periodico'nun haberine göre; Aldatıldığını öğrenen ve küplere binen Shakira, Gerard Pique'den boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları ve boşanma hazırlığı yaptıkları belirtildi. Ayrıca Shakira, yanlarında Pique olmadan mayıs ayında çocukları Milan ve Sasha ile birlikte iki kez İbiza’ya tatile gitmiş, bu gelişmenin ardından ayrılık iddiaları güç kazanmıştı.

"ÖZEL ODALARDA YAKALANDI"

3gerardpique_225834940_144248471170098_7271935659064365185_n

Haberde; tecrübeli futbolcu Pique'nin Barcelona gecelerinde birçok kez kulüplerin özel odalarında farklı kadınlarla birlikte olurken, Shakira'ya yakalandığı öne sürüldü.

ŞARKISI GÖNDERME Mİ?

3gerardpique_61924293_175773610091744_7108655689796622925_n

Öte yandan Shakira’nın nisan sonunda Rauw Alejandro ile birlikte yayınladığı ”Te Felicito” (Tebrikler) şarkısının Pique’ye bir gönderme olabileceği ifade edildi.

Şarkıda geçen sözler şöyle;

"Seni tamamlamak için parçalara ayrıldım ; beni uyardılar, ama dinlemedim; seninkinin yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum."

ERTEM ŞENER GÜNDEM OLDU!

275424796-361082752605369-772558512-JZPt

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmişti. İlk maç Barcelona'nın stadı Nou Camp'ta oynanmış ve sarı - kırmızılılar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılınca organizasyona veda etmişti.

"BU MAÇTAN SONRA EVLİLİĞİNİ SORGULAR"

3gerardpique_62590522_182949862702012_2088715452801230073_n

Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken maçın spikeri Ertem Şener, Barcelonalı futbolcuların zaman geçirmesiyle birlikte "Bu maçtan sonra Shakira, Pique ile evliliğini sorgular" şeklinde bir cümle kurmuştu.

Pique'nin Shakira'yı aldatma iddiasının ardından Ertem Şener'in sözü, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü yıldız hüngür hüngür ağladı!Dünyaca ünlü yıldız hüngür hüngür ağladı!
Ronaldo'nun yeni adresi ''pes'' dedirtti! Hayranları şokta...Ronaldo'nun yeni adresi ''pes'' dedirtti! Hayranları şokta...
Bu transfer ligi sallarBu transfer ligi sallar
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Ertem Şener Shakira Aldatma son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Toroğlu'ndan flaş itiraflar! "Tezgah, rezillik"

Toroğlu'ndan flaş itiraflar! "Tezgah, rezillik"

Dev kulübe imza atacaktı, transfer suya düştü!

Dev kulübe imza atacaktı, transfer suya düştü!

Arda Güler, dünyanın zirvesinde!

Arda Güler, dünyanın zirvesinde!

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den istiyor!

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den istiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Bu yöntemle saklıyorsanız...

Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Bu yöntemle saklıyorsanız...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.