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Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen askeri tabiplere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor M.G. tutuklandı.

Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan 4. sınıf öğrencisi 44 öğrenciye ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin askeri tabipler hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan 11 doktordan 9’u tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak Sağlık Bakanlığına bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. de gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli M.G., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemleri tamamlaman M.G., “FETÖ/PDY Terör örgütü üyeliği”, “20 ayrı resmi evrakta sahtecilik” ve “Eğitim hakkının ihlal edilmesi” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuleli Askeri Lisesi Harp Okulları soruşturma

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