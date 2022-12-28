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  4. Son dakika: 'Gezi Parkı' davasında yeni gelişme! 'Osman Kavala' hakkındaki karar hukuka uygun bulundu

Son dakika: 'Gezi Parkı' davasında yeni gelişme! 'Osman Kavala' hakkındaki karar hukuka uygun bulundu

28.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında verilen yargı kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf, Kavala'ya ve 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin kararı hukuka uygun buldu.

Son dakika: 'Gezi Parkı' davasında yeni gelişme! 'Osman Kavala' hakkındaki karar hukuka uygun bulundu

Son dakika haberi: Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa 18'er yıl hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesine taşınan kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala için TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme diğer sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararı taraflar istinaf mahkemesine taşıdı.

"TEMYİZ YOLU AÇIK"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için verilen 18'er yıl hapis cezası yerinde bulundu. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

(AA)

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osman kavala Gezi Parkı

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