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  4. Son dakika: Giresun'dan kahreden haber! Bir uzman çavuşun daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Giresun'dan kahreden haber! Bir uzman çavuşun daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Giresun sel felaketinde şehit sayısı 2'ye çıktı, toplam can kaybı 6'ya yükseldi.

Son dakika: Giresun'dan kahreden haber! Bir uzman çavuşun daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'daki sel felaketinde 2 asker şehit oldu, can kaybının ise 6'ya yükseldiği bildirildi.

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu.

Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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