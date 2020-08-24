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Son dakika! Gitarist Soner Egesel intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli gitaristlerinden Soner Egesel'in 52 yaşında Bartın'da kaldığı otel odasında geçirdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği öğrenildi.

Son dakika! Gitarist Soner Egesel intihar etti

Türkiye’nin önemli Klasik gitar ustalarından , Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Soner Egesel yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın dün öğleden sonra olduğunu söyleyen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü gitaristin intiharı ile ilgili açıklama yaptı. Akay, “Bunalıma girdiğini ve çok hassas bir insan olduğunu öğrendiğim ünlü gitarist Soner Egesel, Bartın'da kaldığı otelde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek hayatına son verdi. Olay yerinde silah sesini duyanların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı.

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İhbar üzerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde şahsı kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soner Egesel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cenazesi, Ankara’ya getirilerek, 25 Ağustos Salı günü toprağa verilecek. Sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

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