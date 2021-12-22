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Son Dakika: Gittikleri kafede cehennemi yaşadılar! Alevler bir anda her yeri sardı, merdivende düşünce...

22.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: Artvin'deki kafedeki yangın faciaya yol açıyordu. Elektrik kontağından yükselen alevler bir anda her yeri sardı. 30 kadar müşterinin bulunduğu kafede adeta can pazarı yaşanırken, itfaiye mahsur kalanları son anda kurtardı. Elleri ve yüzünde yanıklar bulunan Tolga Topal oturmak için gittiği kafede yaşadığı kabusu anlattı. Topal, "Cehennemi yaşadık. Şans eseri kurtulduk" dedi.

Son Dakika: Gittikleri kafede cehennemi yaşadılar! Alevler bir anda her yeri sardı, merdivende düşünce...

Son Dakika: Kafede yaşanan yangın büyük panik yarattı. Artvin'de meydana gelen korkunç olayda 12 kişi yaralanırken, itfaiye içeride mahsur kalanları son anda kurtardı. Alevlerin tamamen sardığı kafeden tesadüfen kurtulduklarını belirten ve vücudunda yanıklar oluşan Tolga Topal, yaşadığı kabusu anlattı. Hastanede tedavisinin devam ettiğini söyleyen Topal, "Herkes merdivenlere yöneldi. Göz gözü görmüyor ve çok duman vardı. O akşam cehennemi yaşadık diyebilirim. Yaşanan kargaşada herkes canını kurtarmayı düşünüyordu. Çok şükür ölen olmadı." diye konuştu.

ALEVLER KAFEYİ BİR ANDA SARDI

Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisindeki bir kafede 13 Aralık günü saat 21.30 sıralarında bir kafede yangın çıktı. Kafenin çıkış kapısına yakın bir noktada, ses sisteminde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle bazı müşteriler içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile içeride kalan kişiler kurtarıldı.

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12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen, el ve yüzlerinde yanıklar oluşan 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Eda Güngör (20), Tolga Topal, Olgun Bayrak (31) ve Olcay Polat (36) yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu iyiye giden Tolga Topal ve Olgun Bayrak, aynı hastanenin Yanık Ünitesi’ne alındı.

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Elleri ve yüzünde yanıklar bulunan Tolga Topal oturmak için gittiği kafede tesadüfen kurtulduklarını belirterek o gece cehennemi yaşadıklarını söyledi. Alevlerin bir anda kafenin tamamını sardığını ifade eden Topal, şöyle konuştu:

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"CEHENNEMİ YAŞADIK"

"Olayın gerçekleştiği kafeye arkadaşlarla oturmaya gittim. Muhabbet ediyorduk, bir anda bir kargaşa çıktı. Baktık yangın çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. Biz de koşmaya başlarken elektrikler kesildi. Herkes merdivenlere yöneldi. Göz gözü görmüyor ve çok duman vardı. Çoğu merdivenden düşüp yaralandı. Mekânın çoğu plastik ve tahta gibi kolay tutuşan malzemelerden oluşuyordu. Kısa sürede her yeri alevler kapladı. Isı yayılınca vücudumuzu yaktı. Her şey saniyelik oldu. Kendi imkanlarımızla kurtulduk. Yanan kaç kişi tam olarak bilmiyorum ama müşteri olarak 30 kişi falan vardı. Bugün burada isek bu tamamen şans eseri. Kurtuluşumuz bir mucize oldu. O akşam cehennemi yaşadık diyebilirim. Yaşanan kargaşada herkes canını kurtarmayı düşünüyordu. Çok şükür ölen olmadı. Çoğu kişi merdivenlerde yaralandı. Çünkü orada bir kargaşa oldu. Biz de o sırada yere düştüğümüz için bu hale geldik."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Artvin
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