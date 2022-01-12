HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayıp öldürmüştü! Geceleri uyuyamıyormuş...

Son dakika: Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayıp öldürmüştü! Geceleri uyuyamıyormuş...

12.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Eski sevgilisi 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayarak öldüren Eren Yıldız'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Vicdan azabı çektiğini belirten Yıldız, "Geceleri uyuyamıyorum. Yargılamanın bir an önce bitmesini istiyorum" dedi. Gizem Canbulut’un babası Hasan Canbulut ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada "Ben isterim ki bu adam idam edilsin ya da kısasa kısas uygulansın." diye konuştu.

Son dakika: Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayıp öldürmüştü! Geceleri uyuyamıyormuş...

Son dakika: Burdur'daki korkunç olay geçen yıl 17 Mart'ta meydana geldi. Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, bir süre aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören eski sevgililer Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturan Canbulut ile Yıldız arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP EVİNE GİTTİ

Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklayıp evine gitti. Polisi arayıp kendini ihbar eden Eren Yıldız, gelen ekip tarafından gözaltına alındı.

EKİPLER GİZEM CANBULUT'UN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Parka giden ekipler Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'ın Susuz köyü mezarlığında toprağa verilirken, Eren Yıldız ise tutuklandı.

KATİL EREN YILDIZ: VİZDAN AZABI ÇEKİYORUM

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Eren Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Yıldız, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Elmalı E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Gizem Canbulut'un ailesiyle taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ifade veren Eren Yıldız, "Vicdan azabı çekiyorum. Vicdan azabı ile ne kadar durabilirim burada. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Yargılamanın bir an önce bitmesini istiyorum" dedi.

Sanığın 3 arkadaşını tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, Eren Yıldız'ın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gizem Canbulut’un babası Hasan Canbulut, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yalancı şahitlerle haklı duruma geçmeye çalışıyorlar. Ben isterim ki bu adam idam edilsin ya da kısasa kısas uygulansın. Kısasa kısas yapılsın, bize verilsin" dedi.

baba

ANNE CANBULUT: ADALET YERİNİ BULSUN

anne

Nursel Canbulut ise, "Adalet yerini bulsun. İdam edilsin. Ne zaman içerden ölüsü çıkarsa benim vicdanım o zaman rahatlayacak. İdam getirilsin. Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm" diye konuştu.

"HİÇBİR GÖRGÜSÜ OLMAYAN TANIKLARIN DİNLETİLMESİ USULE AYKIRI"

Gizem Canbulut'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan da, "Üçüncü celse görüldü. Yargılama süresinin uzatıldığını düşünüyorum. Çünkü olayla ilgili hiçbir görgüsü olmayan tanıkların dinletilmesi usul ilkesine de aykırı. Yargılama süresi uzatılarak sanığa zaman kazandırılmaya çalışılıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde haksız tahrik gibi bir durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Kamuoyu vicdanını da düşünerek üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz. Adalete inancımız tam."

aa

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Her şey bir anda oldu! Dengesini kaybedince...Her şey bir anda oldu! Dengesini kaybedince...
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Altın, ABD enflasyonuna odaklandı

Altın, ABD enflasyonuna odaklandı

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Selçuk Özdağ: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

Selçuk Özdağ: "AK Partili 40 vekille görüşüyoruz"

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.