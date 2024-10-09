Son dakika | Suçlular için yeni düzenleme yolda! "İki önemli adım atacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu: Kriminal tipler sokakta dolaşamaz

Son dakika haberi: AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıktı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

Emniyet teşkilatımızda zaafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup onu da çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden suç ve suçlularla mücadeleye yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimizde nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.

Tabii bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Öncelikle çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacağız.

İki önemli adım atmayı planlıyoruz; ilki kurumsal düzenlemeye ikincisi seri suç işleyenlerin tutuklanmasının kolaylaşmasına yöneliktir. Yeni kurulacak bir birim, farklı mahkemelerde örülen davaları, iddianameleri hatta emniyet kayıtlarını toparlayarak gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcılarımızın ve hakimlerimizin dikkatine sunacak. Mesela 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak.

Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı şekilde belirlenecek. Elbette bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak.

İnfiale yaratan bir diğer husus ise 5 yıldan daha az ceza alanların hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için yine belirli suçlarda alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemesi sağlanacaktır. Örneğin 3 yıl ceza almış kişi, yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kalmadan serbest kalmasıyla neticelenecek hükümlerden yararlanamayacak.

CHP Genel Başkanı Sayın Özel şayet kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun. Sonra yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın!

Kadına şiddetin en önemli sebebi alkol. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları kadına şiddete mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır.