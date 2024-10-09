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  4. Son dakika | Suçlular için yeni düzenleme yolda! "İki önemli adım atacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu: Kriminal tipler sokakta dolaşamaz

Son dakika | Suçlular için yeni düzenleme yolda! "İki önemli adım atacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu: Kriminal tipler sokakta dolaşamaz

09.10.2024 12:36
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Son dakika haberi: Son dönemde suçlularla ilgili 'cezasızlık algısı' tüm toplumun gündeminde. İyi hal indirimi, denetimli serbestlik gibi uygulamalar tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan "iki önemli adım atılacağını" duyurdu. Buna göre suçlular artık 5 yıldan az ceza alsalar da cezaevine girmek zorunda kalacak. Erdoğan ayrıca CHP lideri Özgür Özel'in dün TBMM'deki gizli oturum sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Son dakika | Suçlular için yeni düzenleme yolda! "İki önemli adım atacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu: Kriminal tipler sokakta dolaşamaz

Son dakika haberi: AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıktı.

"6-8 EKİM OLAYLARINDA ROLÜ OLANLAR HAK ETTİKLERİ CEZA ALDI"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Dün 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Olaylar bugün malum çevrelerce hala demokratik bir eylem gibi lanse ediliyor. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri değil üzerinden 10 yıl, 100 yıl geçse bile unutamayız. Olaylarda rolü olanlar işledikleri suçların hesabını vermiş, hak ettikleri cezaları almıştır. Gerek Suriye'de daha sonra yaşananlar gerekse mahkeme süreci 6-8 Ekim olaylarının nasıl bir tertip olduğunu ortaya çıkartmıştır.

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"CUMHUR İTTİFAKI'NIN UZATTIĞI ELİN ANLAŞILMASINI BEKLİYORUZ"

  • Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yoktur. Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogdan kaçınmayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerek Meclis'in ilk günü gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyorum. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhataplarınca da layıkıyla anlaşılmasını bekliyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'GİZLİ OTURUM' SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMAYA TEPKİ: ESEFLE KARŞILADIK

  • Toplantı sonrası CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölgemiz ateş çemberinden geçiyor ama CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Açıkçası sayın Özel'den ülke güvenliğiyle ilgili meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik.

"İSRAİL SİYONİST BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

  • Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Gazze'de son yılların en büyük katliamını yapan İsrail siyonist bir terör örgütüdür. Gazze kasabı siyonist Netanyahu'nun ABD kongresine davet edilmesini tarih asla unutmayacaktır. Filistinli kardeşlerimiz için hürriyet ve adalet istiyoruz. Allahın izniyle tek başımıza kalsak dahi atalarımızdan tevarüs ettiğimiz asil duruşumuzu asla bozmayacağız.

SON GÜNLERDEKİ OLAYLAR: BAZI ÖNEMLİ ADIMLAR ATMA KARARI ALDIK

  • Son günlerde bir dizi hadise milletimizde haklı tepkiye yol açtı. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Pazartesi günü yaptığımız MYK toplantımızda bu olayları enine boyuna değerlendirdik. Milletimizin sesine kulak vererek bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"NEŞTERİ VURUP ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

  • Emniyet teşkilatımızda zaafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup onu da çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden suç ve suçlularla mücadeleye yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimizde nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.

  • Tabii bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Öncelikle çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacağız.

  • İki önemli adım atmayı planlıyoruz; ilki kurumsal düzenlemeye ikincisi seri suç işleyenlerin tutuklanmasının kolaylaşmasına yöneliktir. Yeni kurulacak bir birim, farklı mahkemelerde örülen davaları, iddianameleri hatta emniyet kayıtlarını toparlayarak gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcılarımızın ve hakimlerimizin dikkatine sunacak. Mesela 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak.

  • Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı şekilde belirlenecek. Elbette bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak.

  • İnfiale yaratan bir diğer husus ise 5 yıldan daha az ceza alanların hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için yine belirli suçlarda alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemesi sağlanacaktır. Örneğin 3 yıl ceza almış kişi, yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kalmadan serbest kalmasıyla neticelenecek hükümlerden yararlanamayacak.

  • CHP Genel Başkanı Sayın Özel şayet kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun. Sonra yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın!

  • Kadına şiddetin en önemli sebebi alkol. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları kadına şiddete mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın konuşmasında tepki gösterdi CHP lideri Özgür Özel, dün TBMM'deki gizli oturumun ardından şu açıklamayla gündem olmuştu:

"Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik. Normal zamanda düşman hukuku uyguladıklarına 'Tehlike büyük arkama geç' diyorlar. Ama o tehlikenin ne olduğunu söyleyemiyorlar, kapalı oturumda dahi söyleyemiyorlar."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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