HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Göç İdaresi'nden 'Uygur Türkleri' açıklaması: İddia gerçek dışı

Son Dakika: Göç İdaresi'nden 'Uygur Türkleri' açıklaması: İddia gerçek dışı

15.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Göç İdaresi'nden 'Uygur Türkleri' açıklaması: İddia gerçek dışı

Son dakika haberine göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "Uygur Türklerinin sahte pasaportlarla geldikleri için Çin'e iade edildikleri" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Uygur Türklerine ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uygur Türklerinin sahte pasaportlarla geldikleri için Çin'e iade edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29 Aralık 2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi! Temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi!
Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?Bimcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: Gara şehidi Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına EGM'den açıklama

Gara şehidi Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına açıklama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 ilde 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 ilde 718 kişi gözaltına alındı

Ankara'da temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi!

Temel kazısından insan kemikleri çıktı! Çok sayıda polis sevk edildi!

Son dakika: Gara'da eşi benzeri olmayan operasyon: Mağarayı keskin nişancılar koruyordu

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Meral Akşener'in çelengini parçalamak istedi

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Enis Berberoğlu üst mahkemeye itirazda bulundu

Enis Berberoğlu üst mahkemeye itirazda bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.