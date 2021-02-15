Son Dakika: Göç İdaresi'nden 'Uygur Türkleri' açıklaması: İddia gerçek dışı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan Uygur Türklerine ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uygur Türklerinin sahte pasaportlarla geldikleri için Çin'e iade edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29 Aralık 2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

