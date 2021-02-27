Son Dakika: Gökçeada'da tekne faciası! Kimlikler belli oldu

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık. Olay ilk vuku bulduğu andan itibaren Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamımız Dr. Serhat Doğan ve devletimiz bütün güçleriyle birlikte arama ve kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

Kaynak: İHA-AA-DHA

