Son Dakika: Gölcük'te kar yağışı nedeniyle D-130 karayolu ulaşıma kapandı

Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle yolda gitmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken s\u00fcr\u00fcc\u00fcler daha fazla ilerleyemedi.\nKAR KALINLI\u011eI 12 CM'Y\u0130 A\u015eTI\nKocaeli G\u00f6lc\u00fck\u2019te kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 12 cm ge\u00e7ti, karayollar\u0131 ekipleri 1 saat s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar sonras\u0131 D-130 karayolunu trafi\u011fe a\u00e7t\u0131.\n\n Yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n kapatt\u0131\u011f\u0131 TEM, 1,5 saat sonra trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131\n \n(\u0130HA)