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  4. Son Dakika: Gölcük'te kar yağışı nedeniyle D-130 karayolu ulaşıma kapandı

Son Dakika: Gölcük'te kar yağışı nedeniyle D-130 karayolu ulaşıma kapandı

16.02.2021 07:28 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Gölcük'te kar yağışı nedeniyle D-130 karayolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de yoğun yağan kar yağışı Halidere Gölcük D-130 karayolunu ulaşıma kapadı.

Kar yağışı nedeniyle yolda gitmekte güçlük çeken sürücüler daha fazla ilerleyemedi.

KAR KALINLIĞI 12 CM'Yİ AŞTI

Kocaeli Gölcük’te kar kalınlığı 12 cm geçti, karayolları ekipleri 1 saat süren çalışmalar sonrası D-130 karayolunu trafiğe açtı.

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(İHA)

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