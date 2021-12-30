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  4. Son dakika: Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Son dakika: Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

30.12.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinden akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dairesinin önüne sürekli çöp bırakılan ev sahibi kapısına güvenlik kamerası bağlattı. Görüntüleri izleyen ev sahibi komşusu S.A.'nın kapısına çöp atıp idrarını yaptığını görünce gözlerine inanamadı. Önce gözaltına alınan komşu S.A. daha sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

MYNET ÖZEL/ Son dakika haberine göre, İzmir'de kapısına sürekli çöp bırakılan ev sahibi bu duruma daha fazla dayanamayarak şüpheliyi yakalamak için evinin kapısını gösteren bir kamera bağlattı.Yaklaşık 5 aydır bu durumu yaşayan ev sahibi olay tekrardan gerçekleşince kamera görüntülerini izledi.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Ev sahibi S.Ş. kamera görüntülerinde kapısının önüne çöp bırakan kişinin apartmandan komşusu olan S.A. olduğunu anladı. Ev sahibinin şikayeti sonrası S.A gözaltına alındı. Görüntülerin devamını izleyen ev sahibi, kapısına çöp bırakılmasının yanı sıra komşusu tarafından idrar yapıldığını ve belirsiz bir sıvı daha döküldüğünü tespit etti.

Ekran Alıntısı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olay üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli S.A Menemen Sulh Ceza hakimliğince gözlem altına alınarak Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kameralardan habersiz komşusunun kapısına gelen S.A'nın asansörden inmeden önce etrafı kontrol ettiği sonra da komşusunun kapısına çöp dökerek olay yerini terk ettiği görüntüler saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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