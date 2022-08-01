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Son Dakika: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi! Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda flaş gelişme

01.08.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; saldırının gerçekleştirildiği gün yakalanarak gözaltına alınan A.O.K.'nin yanı sıra şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilenlerden birinin İzmir'de, diğerinin ise Eskişehir-Ankara karayolunda yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi! Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda flaş gelişme

Son dakika haberi: Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. Söz konusu açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU! GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "30 Temmuz 2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 1 Ağustos 2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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ANKARA'DA CEMEVLERİNE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Ankara'da 3 ayrı cemevine saldırılar düzenlenmişti. Saldırı görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Söz konusu videoda cemevinde oturan vatandaşların bir anda üzerine sandalye fırlatıldığı görülmüştü. Hiçbir şeyden habersiz saldırıya uğrayan vatandaşlar önce neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini korumaya almaya çalışmıştı. Saldırganın art arda eline geçen nesneleri cemevinin içinde bulunanlara atmasının ardından bir vatandaş saldırgana doğru harekete geçmiş, korkan saldırganın daha sonra elindekileri bırakarak kaçmaya başladığı anlar görüntülere yansımıştı.

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