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  4. SON DAKİKA | Gözler bu haftaki Kabine toplantısında! KDV düzenlemesi, doğal gazda yeni dönem, bireysel emeklilik, memur ve emekliye ek zam masada

SON DAKİKA | Gözler bu haftaki Kabine toplantısında! KDV düzenlemesi, doğal gazda yeni dönem, bireysel emeklilik, memur ve emekliye ek zam masada

16.01.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm gözler, bu hafta yapılacak 2022'nin ikinci Kabine toplantısında olacak. KDV düzenlemesi, doğal gazda yeni dönem, bireysel emeklilik, memur ve emekliye ek zam gibi önemli konuların masada olacağı kritik toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Aşı olamayana PCR testi zorunluluğunun kalkması ve Omicron varyantıyla artan vakalar gibi konuların da masada olacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. İşte son dakika gelişmesiyle ilgili detaylar...

SON DAKİKA | Gözler bu haftaki Kabine toplantısında! KDV düzenlemesi, doğal gazda yeni dönem, bireysel emeklilik, memur ve emekliye ek zam masada

Son dakika: Kabine toplantısının bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşmesi bekleniyor. Yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temposu nedeniyle Çarşamba günü gerçeklemesi bekleniyor. KDV düzenlemesi, doğal gazda yeni dönem, bireysel emeklilik, memur ve emekliye ek zam, aşı olamayana PCR testi zorunluluğunun kalkması ve Omicron varyantıyla artan vakalar gibi kritik konuların masada olacağı toplantıda kritik kararların alınması bekleniyor. Tüm gözlerin çevrildiği 2022'nin ikinci Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yağacağı öğrenildi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan kritik Kabine toplantısına dair son dakika haberleri...

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISINDA KRİTİK MADDELER MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve sonrasında açıklamalarda bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bu haftaki gündeminde birçok farklı alanda çok sayıda kritik başlık bulunuyor. Ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika olmak üzere önemli konular masada olacak.

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KDV DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ekonomi başlığı oldukça önemli. Manipülasyonlara karşı atılan adımlar sonrasında dengeye oturan kur ile alınacak yeni önlemler kurulun gündeminde olacak. Kur ve dalgalanmaya ilişkin hayata geçirilen uygulamaların sonuçları değerlendirilecek. KDV düzenlemesi de konuşuluyor. Çalışmada gelinen son durum masada olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüse karşı verilen mücadelede son duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele kabine toplantısındaki bir başka başlık olacak. Yurt içi ve yurt dışında operasyonlar devam ederken önümüzdeki süreçte yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak.

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HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ MECLİS'TE

Meclis bu hafta yeni ekonomik sistemin yapısını oluşturan teklifin görüşmeleri tamamlayacak. Karma Komisyon ise PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dosyası görüşmek için toplanacak.

Güzel'in fezlekesi komisyonda kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için sön sözü Genel Kurul söyleyecek.

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YENİ EKONOMİ MODELİ

Yeni ekonomi modelin yasal alt yapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte Kur korumalı TL vadeli mevduatın yasal çerçevesi çizilmiş olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM, DOĞAL GAZDA YENİ DÖNEM

Teklifle doğal gaza kademeli fiyatlandırma getirilirken iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ'a yetki verilecek.

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Bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkartılacak. Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2 buçuk puanlık ek zam.

Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 virgül 95 zam almış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

TBMM'de Genel Kurul'un gündemine İklim değişikliği araştırma komisyonunun raporu gelecek. Raporda, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye'de olası sorunlara karşı alınacak önemler bulunuyor. Mükelleflerin enflasyon muhasebesi ertelenecek. Hafta sonuna doğru, mükelleflerin enflasyon muhasebesini erteleyen teklif de Meclis gündemine gelecek. Düzenlemeyle dövizlerini, Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükellefleri için vergi istisnası sağlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması, kabine kararları ve gündeme dair millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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