SON DAKİKA | Gözler bugün Beştepe'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Toplu sözleşme süreci ve tahıl koridoru masada

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor. Kabine'nin gündeminde ise kritik konular yer alıyor.

'TAHIL KORİDORU' KRİZİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

DIŞ YATIRIM ODAKLI EKONOMİ PLANI

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.

Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞAA SÜRECİ

Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



