Son dakika | "Kürt kardeşlerim" deyip tarihi çağrı yaptı! Erdoğan: Bu cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de cumhuriyeti

Son dakika haberi: Gündem oldukça hareketli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısı konuşulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan kürsüden gündeme ilişkin çok çarpıcı mesajlar verdi. "Kürt kardeşim, bu elimi sımsıkı tut" deyip devamında tarihi bir çağrı yapan Erdoğan'ın "İnşallah önümüzdeki dönemde hem tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal güvenliğini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" sözleri de hızla gündeme damgasını vurdu.
"TUSAŞ ÇALIŞANLARIMIZI DAHA AZİMLİ GÖRDÜM"
İşte Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasından öne çıkan satır başları:
"BU CUMHURİYET TÜRK'ÜN OLDUĞU KADAR KÜRT'ÜN DE CUMHURİYETİ"
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Cumhuriyet belli bir şahsın, zümrenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetindir. Bu cumhuriyet Alevinin de Sünninin de cumhuriyetidir, sağın da solun da cumhuriyetindir, çoğun da cumhuriyetidir azın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, hayat tarzı ne olursa olsun kendini bu vatana, millete, topraklara ait her bir ferdin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk'ün de cumhuriyetidir, Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de cumhuriyetidir. Laz'ın, Çerkez'in, Arap'ın, Rum'un, vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet’le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur.
- Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar, zulmettiler, ötekileştirdiler.
"SAHNEYE YENİ ÇIKMIŞ DEĞİL, YENİDEN ÇIKMIŞ BİR MİLLETİZ"
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Türkiye sıradan bir devlet değildir. Biz sahneye yeni çıkmış, değil yeniden çıkmış bir milletiz. 29 Ekim kuşkusuz çok önemli, tarihin kritik bir dönüm noktası, yeni bir başlangıç. Ancak bu aziz millet yüzyıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarihin akışına yön veren, tarih yazan bir millet. Düşersek yeniden doğruluruz, yanarsak küllerimizden yeniden doğarız. Bu milletin hiçbir ferdi karamsarlık içinde olmasın.
- Belli dönemlerde Cumhuriyet'in öz evlatları ayrımcılığa, dışlanmaya maruz kaldılar, görmezden gelindiler, ötelendiler, hırpalandılar. Cumhuriyetimizin mayası kardeşliktir, onu ilelebet ayakta tutacak olan da içinde bulunduğumuz kardeşliğimizdir.
"TÜRK İLE KÜRT'ÜN KARDEŞLİĞİNİ BÜYÜTMEK İÇİN HER YOLU DENEDİK"
- Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa yaptık, her yolu denedik. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemediler, tuzak kurup gizli aparatları harekete geçirdiler. Maalesef sırtımızdan hançerlendik. Ancak umudumuzu kaybetmedik, samimiyetimizi yitirmedik, kardeşlik hukukundan asla ayrılmadık.
DEVLET BAHÇELİ'YE DESTEK: CESUR ÇIKIŞIYLA İSTİKAMET ÇİZDİ
- Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak istiyoruz. Terör belasını bitirmek için bugün önümüze bulunmaz bir imkan çıktı. Buradan sayın Devlet Bahçeli'ye, tüm MHP'ye grubum ve aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. MHP Genel Başkanının son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürüyor. Devlet Bey cesur çıkışlarıyla tarihe istikamet çizmiştir.
"TERÖR BARONLARINA HİÇBİR ÇAĞRIMIZ YOK, OLAMAZ!"
- Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması konusunda gereken adımların atılması yaklaşımımızı desteklediğini biliyoruz. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da! Israrla bizimle muhatap olmaya çalışma gayretleri, iplerini ellerinde tutan patronlarına kendilerini ispat çabalarından başka bir şey değildir.
"GÜNEY SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALACAK YENİ MÜJDELERİMİZ OLACAK"
- TUSAŞ'a yapılan alçak saldırı göstermiştir ki teröristin anlayacağı yegane dil terörle tavizsiz mücadeledir. Ülkemize tehdit nereden geliyorsa mutlaka kökünü kazıyacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde hem tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal güvenliğini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak. Türkiyelileşmeye dair isteği olmayan siyasi parti yaptığı son açıklamayla nerede durduğunun işaretini verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ
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Sayın Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum. Siyasetimizi, 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa, açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel’i tebrik ediyorum. CHP'nin sayın Özel'in genel başkanlığında, tarihin bu kırılma noktasında kardeşliğin yanında ve doğru yerde duracağına yürekten inanmak istiyorum.
- Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun? Aksine destek vereceksin. Biz, rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız.
"ASLİ MUHATABIMIZ BİZZAT KÜRT KARDEŞLERİMİZDİR"
"KÜRT KARDEŞİM, BU ELİ SIMSIKI TUT"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
- Sayın Bahçeli'nin tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Sevgili Kürt kardeşim, senden bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Gel, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Siyonistlerin maşalarını aradan çıkaralım. Gel, yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım. Gel, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım.