Son dakika | "Kürt kardeşlerim" deyip tarihi çağrı yaptı! Erdoğan: Bu cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de cumhuriyeti

Cumhuriyet belli bir şahsın, zümrenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetindir. Bu cumhuriyet Alevinin de Sünninin de cumhuriyetidir, sağın da solun da cumhuriyetindir, çoğun da cumhuriyetidir azın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, hayat tarzı ne olursa olsun kendini bu vatana, millete, topraklara ait her bir ferdin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk'ün de cumhuriyetidir, Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de cumhuriyetidir. Laz'ın, Çerkez'in, Arap'ın, Rum'un, vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet’le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur.