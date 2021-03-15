Son Dakika: Gözler kabine toplantısına çevrildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren kabine toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da brifing vereceği toplantıda, 'koronavirü risk haritası' da güncellenecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

ÇOK SAYIDA İL KIRMIZIYA DÖNÜYOR

Toplantının başlıca konusu illerdeki vaka artışı olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren harita da güncellenecek. 1 Mart sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte korkutan vaka artışlarının haritaya yansıması bekleniyor. Başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere Çanakkakle, Kırklareli, Tekirdağ ve Mersin gibi 'yüksek riskli' (turuncu) illerin, 'çok yüksek riskli' (kırmızı) iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirileceği toplantıda, elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.