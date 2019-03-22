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Son dakika: Gözler orada... İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 09:34 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, başladı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.

Son dakika: Gözler orada... İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı başladı

The Grand Tarabya Hotel'deki toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı yapılacak.

Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:

Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz.

Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz.

Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir.

Yeni Zelanda'lı Bakan Peters'ın konuşması:

Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır

Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.

Yusuf bin Ahmed el-Useymin şu açıklamalrı yaptı:

Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir.

(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak."

ERDOĞAN KONUŞMA YAĞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de katılımcılara hitap edecek.

Aile fotoğrafının ardından Mevlüt Çavuşoğlu ve Yusuf bin Ahmed el-Useymin basın toplantısı düzenleyecek.

(AA)

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