Göztepe'de Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 4. maçını da kaybetmişti. Sarı-kırmızılı kulüp kötü gidişat sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş'la yolları ayırma kararı aldı. Göztepe'nin yeni teknik direktörünün Kemal Özdeş olması bekleniyor.

Ligde en son 11. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, sonra çıktığı 4 maçta sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 2-0, Antalyaspor'a 1-0 ve dün de Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi. Ligde 11. haftada 8. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 15. haftanın ardından kendisine 12. sırada yer buldu.

MEHMET SEPİL: BUGÜN HAYATTA EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM GÜNLERDEN BİRİ

Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrılırken, Başkan Mehmet Sepil vedanın kendisi için üzücü olduğunu söyledi. 4 senelik başkanlık döneminde toplam 8 teknik adamla çalışan Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya geldiği Bektaş için, "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük. Neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan, hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.