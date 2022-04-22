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Son dakika: Gültekin Uysal cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Flaş iddia: Afyonkarahisar'da açıklayacak

22.04.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın 'cumhurbaşkanı adayı' olacağı iddiası gündem yarattı. Kulisleri karıştıran iddiaya göre Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için arkasında bir destek olduğu belirtildi. Muhalefet cephesini karıştıracak kulis haberine göre, Uysal adaylığını Afyonkarahisar'da açıklayacak.

Son dakika: Gültekin Uysal cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Flaş iddia: Afyonkarahisar'da açıklayacak

Son dakika: 6 muhalefet partisinin oluşturduğu 'masa'yla ilgili 'dağılıyor' iddiaları iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Yeni seçim yasası sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "3. ittifak" çıkışı ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın yaptığı paylaşım kriz yarattı.

PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Özellikle DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" sözlerinin etkisi devam ederken, DEVA ve Gelecek Partisi Genel Başkanlarına yönelik açıklamasının ardından muhalefet cephesinde sular durulmadı.

MUHALEFETTE KRİZ DEVAM EDİYOR

Uysal'ın Babacan ve Davutoğlu’na yaptığı ziyaretlerde servis edilen fotoğraflarda iki genel başkanın soğuk yüz ifadeleri aradaki sorunun devam ettiğinin göstergesi olarak kabul edildi.

Muhalefet cephesindeki kriz henüz aşılamamışken, Uysal'la ilgili ortaya atılan bir başka iddia ise gündem yarattı.

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'GÜLTEKİN UYSAL CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK'

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir kulis bilgisini paylaştı. Cevizoğlu, Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayı olacağının konuşulduğunu belirtti.

Cevizoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ben bir kulis bilgisi vereyim. Gültekin Uysal, Afyonluymuş. Afyon'dan bana gelen sağlam bilgi şöyle. Çok daha büyük hedefleri olan bir durum varmış. Gültekin Uysal için 'Afyon'da cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak' diye konuşuluyor. Demokrat Parti'yi herkes küçümsüyor ama daha büyük hedefler var ortada. Uysal'ın gönlünde ve kendi yaptığı çalışmalarda adaylık planlarının olduğu ve de arkasında bazı güçlerin olduğu söyleniyor. Uysal'ın aslında göründüğünden daha büyük hedefleri olduğunu söylemiş olayım. "

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